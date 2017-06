SALDI: AL VIA DOMANI, FEDERMODAMILANO STIMA SPESA 150 EURO A PERSONA

30 giugno 2017- 15:59

Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Al via domani in tutta Italia i saldi estivi. A Milano e in tutta la Lombardia, secondo le stime di FederModaMilano, varranno 440 mln di euro, ipotizzando una spesa media a persona di 150 euro. L'associazione degli operatori moda, abbigliamento, pelletteria e accessori prevede una "sostanziale stabilità verso il basso nella spesa rispetto ai saldi estivi 2016" e rileva: "Nonostante i tentativi di anticipazione soprattutto da parte dei big player (catene e monomarca), possono essere un’ottima opportunità per veri affari". Infatti, per questi saldi estivi, Federmodamilano stima un’ampia possibilità di scelta per i consumatori con sconti medi del 30-40%."Dopo una primavera molto calda e consumi ancora tiepidi - afferma il presidente di Federazione Moda Italia e FederModaMilano, Renato Borghi - i saldi estivi possono rappresentare l'occasione giusta per rinfrescare il guardaroba di chi è in partenza o di chi resta".