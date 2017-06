SALDI: ASCOM PADOVA, NONOSTANTE VERGOGNA PRE-SCONTI PROSPETTIVE SONO BUONE

29 giugno 2017- 14:11

Padova, 29 giu. (AdnKronos) - "Probabilmente non è bastato. Non è bastato che tutte le Regioni fissassero al 1° luglio l’inizio dei saldi perché si potesse evitare lo stillicidio dei “pre-saldi” ormai proposti anche in barba alle normative”. Lo spiega Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Ascom Padova –"Non solo dunque i messaggi in rete, soprattutto ad opera della grande distribuzione che sta già martellando da giorni la clientela con la proposta di sconti anticipati, ma anche dalle vetrine di molti negozi compaiono “ammiccamenti” che magari non propongono mai la parola “saldi” ma il cui significato è palese", spiega l'Ascom Padova. “Purtroppo – continua Capitanio – nel territorio regionale a polizie locali rigorose fanno da contraltare polizie locali'“morbide'. Il risultato è una disparità di trattamento che non fa bene al settore e, soprattutto, non fa bene ai saldi”."Sia come sia, la data fissa per l’inizio ufficiale resta comunque una buona cosa. Al netto delle discussioni sull’opportunità o meno di anticipare i saldi all’inizio di luglio – continua Capitanio – è evidente che gli stessi rappresentano uno spot formidabile per tutto il commercio. Peraltro a costo zero e a fronte di un giro d’affari nazionale che viene stimato in 1,1 miliardi di euro contro i 951 milioni di un anno fa”. Ma quali sono, a livello locale, le previsioni per i saldi che cominciano sabato? “Siamo convinti di poter incrementare le vendite forse anche del 9/10% - confida il presidente di Federmoda Ascom Padova – e questo anche come prosecuzione di una stagione che, almeno fino a questo momento, non è andata male e che, a livello nazionale, prevede che le famiglie che usufruiranno dei saldi aumenteranno del 14,6%”.