8 ottobre 2018- 13:02 Saldi: Ascom Venezia, sì a sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole

Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - "Noi siamo favorevoli a sanzioni anche pesanti a chi non rispetta le regole, perché solo così si tutela invece il commerciante onesto che lo fa. Come Confcommercio Ascom Venezia abbiamo già denunciato più volte gli operatori che hanno fatto i saldi quando non era ancora il periodo, come anche quelli che li facevano falsi, vendendo la merce di magazzino agli stessi prezzi. Per questo avvisiamo sempre i consumatori di stare attenti e di premiare i commercianti corretti.". Così all'Adnkronos il presidente di Ascom - Confcommercio Venezia, Roberto Magliocco commenta la proposta dell'Associazione 'Roma produttiva’ di revocare la licenza a chi fa i saldi in anticipo.