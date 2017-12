SALDI: CODACONS, IN VISTA NUOVO FLOP VENDITE, CALA BUDGET FAMIGLIE (4)

27 dicembre 2017- 15:11

(AdnKronos) - 7) Negozi e vetrine. Non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile. Controllare che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla "nuova". Diffidare delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce. 8) Prova dei capi: non c'è l'obbligo. È rimesso alla discrezionalita' del negoziante. Il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati. 9) Pagamenti: nei negozi che espongono in vetrina l'adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi. 10) Se si pensa di avere preso una fregatura, il Codacons consiglia di rivolgersi all'associazione stessa oppure chiamare i vigili urbani.