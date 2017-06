SALDI: CODACONS, NESSUNA CORSA ALL'ACQUISTO, BENE OUTLET E ALTA MODA

27 giugno 2017- 10:35

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Partiranno il prossimo 1 luglio i saldi estivi, ma non ci sarà alcuna corsa all’acquisto e le vendite saranno sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno. Ne è convinto il Codacons, che ha realizzato il consueto monitoraggio sulla propensione all'acquisto delle famiglie durante gli sconti di fine stagione. "I consumatori hanno messo in conto un budget di spesa analogo a quello dello scorso anno - spiega Francesco Tanasi, segretario nazionale dell'associazione dei consumatori - e approfitteranno dei saldi per fare acquisti mirati con un occhio al portafogli. Lo scontrino medio si aggirerà attorno ai 67 euro pro capite, e poco più della metà delle famiglie (54 per cento) farà uno o più acquisti in regime di saldi".Ancora una volta la parte del leone spetterà a outlet e boutique d’alta moda, che registreranno forti affluenze e dati di vendita positivi. Merito anche della presenza di turisti stranieri che in questo periodo dell’anno affollano le principali città italiane. Soffriranno, invece, i piccoli negozi e le periferie, per i quali il giro d’affari sarà negativo anche nel 2017, a causa della concorrenza di centri commerciali e outlet.