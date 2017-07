SALDI: CONFCOMMERCIO, +3% VENDITE, SEGNALE INCORAGGIANTE (2)

7 luglio 2017- 09:25

(AdnKronos) - "È ancora presto, tuttavia, per tirare le somme e fare un vero bilancio sulle vendite che - dice Borghi - avremo solo a fine mese, ma partire con il piede giusto e vedere segnali positivi, incoraggia; anche se, come noto, i saldi non rappresentano per i commercianti una situazione vantaggiosa di vendita. Per i consumatori, invece, rimangono una grande opportunità di acquisto 'reale' dove, a differenza di quello virtuale, il prodotto può essere visto, toccato, indossato e portato subito a casa".