SALDI: CONFCOMMERCIO PADOVA, +15-20% NEL PRIMO WEEKEND

3 luglio 2017- 14:49

Padova, 3 lug. (AdnKronos) - Il bilancio del primo weekend di saldi a Padova è sicuramente positivo. "Più che positivo - commenta il presidente di Federmoda Ascom Padova, Riccardo Capitanio - addirittura oltre le nostre più rosee aspettative". In effetti Capitanio, nei giorni precedenti, aveva ipotizzato "un aumento intorno al 9/10%" confidando su "un clima di fiducia che si sta traducendo, in queste ultime settimane, in maggiore propensione ai consumi"."Invece - continua - con nostro grande piacere dobbiamo rilevare che la partenza fa segnare quasi dappertutto significativi aumenti rispetto ai saldi del 2016, addirittura un +15 ed in taluni casi anche un +20% che è riconducibile ad una maggiore disponibilità da parte delle famiglie". In effetti ciò che Capitanio riscontra è un maggiore "entusiasmo" della clientela."Evidentemente l'allargamento della base occupazionale più una generalizzata, seppur ancora timida, uscita dalla crisi, stanno convincendo le famiglie che forse si può stringere un po' di meno la cinghia e di questo ne sta godendo tutto il comparto del commercio, trainato in questi giorni proprio dai saldi", spiega.