SALDI: CONFCOMMERCIO PADOVA, +15-20% NEL PRIMO WEEKEND (2)

3 luglio 2017- 14:49

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma il successo delle vendite del primo weekend (peraltro generalizzato anche nel resto d'Italia come ha avuto modo di appurare questa mattina Capitanio che si è sentito al telefono con numerosi colleghi presidenti di diverse regioni), non fa dimenticare la polemica sui "saldi anticipati" "lanciati in primo luogo dalle catene e dai potenti monomarca e delle quali si è fatto interprete già alla vigilia il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin"."Anche quest'anno - ha ricordato il presidente - abbiamo assistito ad un uso più che scorretto dei social e non solo. Fino a quando non ci sarà qualcuno in grado di far rispettare le regole dovremo assistere alle "furbate" di chi, complice la rete, by-passa la legge in barba a tutti i principi sulla corretta concorrenza. Comportamenti che in qualche modo bisognerà sanzionare altrimenti sarà difficile continuare a far rispettare le regole anche a chi, da commerciante corretto, continua a seguire le norme e, magari, per un cartellino fuori norma si becca una corposa sanzione"."Questo però - conclude Bertin - nulla toglie alla validità dei saldi che i dati del primo weekend confermano essere un appuntamento che la gente attende con interesse e che, come abbiamo visto, sta riequilibrando i bilanci delle imprese".