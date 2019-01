13 gennaio 2019- 15:41 Saldi: Confcommercio Veneto, ' partenza col botto nel weekend'

Venezia, 13 gen. (AdnKronos) - Saldi in Veneto: partenza col botto nel weekend, brusca frenata nel resto della settimana. È questo il bilancio delle vendite ‘di fine stagione’ tracciato all'Adnkronos dal presidente della Federazione Moda Italia di Confcommercio Veneto Giannino Gabriel, che annuncia un sondaggio a livello nazionale della Federazione (di cui è consigliere) per valutare eventuali nuove iniziative da intraprendere su questo fronte.“Siamo onesti – commenta il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon – Oggi registriamo messaggi di saldi tutto l’anno, corse in avanti rispetto alla data prestabilita. Chi non ha ricevuto un messaggino o una mail che annunciava gli sconti già prima di Natale? Il futuro non è nemmeno questa totale deregulation. Oggi c’è una legge e va rispettata, ma sarebbe necessario che anche il commercio via web seguisse le stesse regole, rispondendo al fisco italiano nella nostra stessa misura. Insomma, stesso mercato, stesse regole. Venendo alla capacità di spesa delle famiglie, la spesa media nel periodo dei saldi stimata da Confcommercio è di 140 euro a persona. Direi che non è un dato esaltante”.Dello stesso avviso è il presidente del settore moda e abbigliamento Giannino Gabriel: “La spesa media è sottotono rispetto al periodo pre-crisi e tutte le aperture di sconto prima della data d’inizio dei saldi non aiutano e ne vanificano il senso mettendo a rischio i risultati di molte imprese”, spiega.