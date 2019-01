13 gennaio 2019- 15:41 Saldi: Confcommercio Veneto, ' partenza col botto nel weekend' (2)

(AdnKronos) - “Poi c’è l’e-commerce - aggiunge Gabriel – E’ chiaro che, soprattutto quando si acquista su base estera, i prezzi sono inferiori, anche se spesso pure la qualità segue questo andamento, e il commercio via web si sta sviluppando con una rapidità incredibile. L’avvio dei saldi è stato, ciononostante, positivo in quasi tutte le province, ma c’è da dire che da lunedì in poi si è registrato un andamento fiacco, in linea con quello del 2017 e con alcune imprese che hanno addirittura registrato perdite del 10%, soprattutto in quei centri urbani dove i negozi tradizionali subiscono la concorrenza della grande distribuzione". "L’appello è sempre quello rivolto alla Regione: rivitalizzare i cuori dei paesi, delle città. Per avviare nuove iniziative in questo senso, anche legate ai saldi, abbiamo approntato un questionario a livello nazionale sollecitando le imprese ad avanzare proposte che possano servire a rendere più appetibili gli acquisti nei negozi reali all’interno delle città”, conclude.