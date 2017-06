SALDI: CONFCOMMERCIO VICENZA, NON RISOLLEVANO BILANCI NEGOZIANTI

28 giugno 2017- 15:00

Vicenza, (AdnKronos) - “Comunque vada sarà un successo, ma solo per chi compra. Per i negozianti, invece, questi saldi non risolleveranno i bilanci”. Matteo Garzaro, presidente di Federmoda Confcommercio Vicenza, sintetizza così l’arrivo delle vendite di fine stagione che inizieranno sabato 1 luglio per concludersi il 31 agosto. Come sempre, pochi giorni prima dell’inizio di quello che rimane comunque un evento significativo per il mondo del commercio, non mancano le previsioni sull’andamento dei prossimi saldi che, per l’Associazione provinciale dei dettaglianti di abbigliamento e calzature "non presenterà particolari sorprese: l’attesa è quella di una stabilità sugli stessi livelli dello scorso anno: vale a dire una spesa media per famiglia che si attesta sui 340 euro e un atteggiamento, da parte dei consumatori, molto selettivo, alla ricerca del miglior rapporto qualità prezzo. Chi sa sfruttare al meglio le vendite di fine stagione, dunque, l’affare lo farà di certo, perché la scelta di capi scontati sarà, come oramai da qualche anno, molto ampia e gli sconti saranno fin da subito significativi, tra il 30 e il 50%".