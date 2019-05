24 maggio 2019- 16:51 Saldi: Confesercenti, 'date fisse per la Sicilia, 6 gennaio e 1 luglio'

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Stabilire due date certe per l’apertura dei saldi in Sicilia, possibilmente il 2 gennaio e il primo luglio di ogni anno". A lanciare la proposta è Confesercenti Sicilia nel corso dell'incontro all'assessorato regionale alle Attività produttive con il quale si è deciso di anticipare i saldi estivi 2019 dal 6 al primo luglio. "Le date stabilite nel piano biennale regionale dei saldi in Sicilia sono il primo sabato di gennaio e il primo di luglio - spiega il direttore di Confesercenti Sicilia Michele Sorbera - ma ogni anno ci troviamo nella necessità di anticipare queste date. Per questo proponiamo di risolvere definitivamente la questione sulla scelta della data di avvio dei saldi invernali ed estivi, facendoli partire con due date fisse all’anno, sia che si tratti di un sabato o di un altro giorno della settimana".