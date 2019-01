21 gennaio 2019- 16:29 Saldi: Federmoda, vendite +0,5%, primi 15 giorni in linea con 2018 (2)

(AdnKronos) - Nonostante l’impatto della versione made in Italy del 'Black Friday', aggiunge Borghi, "mi sembra che i saldi continuino a rimanere un rito collettivo irrinunciabile. Se è pur vero che eventi come il 'Venerdì Nero' rappresentano un ‘ciclone’ da un punto di vista commerciale e che il fashion retail non possa rimanerne indifferente, andrebbe fatta una riflessione sulla modalità tutta italiana di esecuzione di un evento eccezionale che, allungandosi a dismisura, si traduce in un periodo prolungato di promozioni, prima durante e dopo l’evento, sopportabili solo per chi ha dei ricarichi molto importanti". Nell’ultimo sondaggio effettuato da Federazione Moda Italia, conclude, "la stragrande maggioranza delle aziende si era espressa per posticipare i saldi all’effettiva fine stagione: al termine di gennaio o, addirittura, a febbraio. A fronte di un mercato in continua evoluzione e di nuove esigenze, riproporremo agli operatori un nuovo sondaggio".