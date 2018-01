SALDI: FEDERMODAMILANO, STIMA VENDITE 426 MLN, 165 EURO PER OGNI MILANESE

3 gennaio 2018- 15:08

Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Dal 5 gennaio partono a Milano i saldi invernali: la stima delle vendite di FederModaMilano (Confcommercio Milano) è di 426 milioni di euro, con un acquisto medio a famiglia di 360 euro e, a persona, di 165 euro. "L'appuntamento con i saldi invernali - afferma Renato Borghi, presidente di FederModaMilano - rimane un appuntamento da non perdere per i consumatori, milanesi e turisti, con ottime opportunità d’acquisto nel Made in Italy". L'incremento di fiducia dei consumatori, registrato a dicembre dall'Istat, "fa ben sperare il dettaglio moda e Milano - che può contare su un reddito medio disponibile maggiore e sul fatto di essere la destinazione di viaggio per shopping preferita a livello internazionale - aspetta di raccoglierne i benefici", aggiunge. Lo sconto medio dei saldi invernali milanesi, stima FederModaMilano, sarà del 40%. "Dopo un Natale a ritmi alterni - prosegue Borghi - ecco, dunque, le occasioni da non lasciarsi sfuggire, a partire dai capi più importanti, ancora oggetto del desiderio, il cui acquisto è stato solo rimandato. Seppur le nostre previsioni siano in linea con lo scorso anno, auspichiamo un avvio positivo di questi saldi".