SALDI: SIA, AUMENTANO PAGAMENTI CON CARTE (+13%) E ACQUISTI ONLINE (+23%)

15 gennaio 2018- 15:48

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Aumentano i pagamenti con carte di debito e credito in occasione dei saldi invernali. Lo rileva Sia, che quantifica in 59,3 mln le operazioni con le carte emesse in Italia e gestite da Sia nella prima settimana dei saldi, da venerdì 5 a sabato 13 gennaio. Il dato è in aumento del 13,4% rispetto ai 52,3 milioni del medesimo periodo dell’anno scorso; di questi circa 12 milioni sono relativi agli acquisti online, pari a oltre il 20% del totale, in crescita del 23,1% rispetto al 2017 quando erano stati 9,7 milioni.Nei negozi tradizionali, i pagamenti con carta sono aumentati dell’11,3% raggiungendo quest’anno i 47,4 milioni contro i 42,6 milioni del 2017. Sia gestisce circa la metà delle operazioni di pagamento con carte di debito, credito e prepagate in Italia.