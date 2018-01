SALDI: UNC, SCONTI IN CALO, -21,3% ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

2 gennaio 2018- 11:46

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - Sconti in leggera discesa per i saldi. Secondo la studio dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni dell'Istat, stimando il trend di quest'anno, Abbigliamento e Calzature registreranno un abbassamento dei prezzi del 21,3%, in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno, quando lo sconto fu del 21,7%.Nel dettaglio, il record della convenienza spetta alla voce Indumenti, che con -23,7% registra la riduzione maggiore. L'Abbigliamento, con un abbassamento dei prezzi del 21,3%, registra un ribasso leggermente superiore rispetto a gennaio 2017 (-21,7%), collocandosi comunque al secondo posto.Sconti inferiori per le calzature, i cui prezzi scendono del 21%, contro il 21,4% dei precedenti saldi invernali.Il calo minore, come sempre, spetta agli accessori (guanti, cravatte, cinture...), con una diminuzione dei prezzi del 12,7%, in attenuazione rispetto al precedente -13,1%.