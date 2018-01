SALDI: UNC, SCONTI IN CALO, -21,3% ABBIGLIAMENTO E CALZATURE (2)

2 gennaio 2018- 11:46

(AdnKronos) - "Dall'indagine dell'Unione Nazionale Consumatori emerge che prosegue la tendenza dei commercianti, a fronte di una leggera ripresa dei consumi, di ridurre gli sconti praticati" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "I dati Istat ci confermano inoltre che i ribassi solitamente pubblicizzati in vetrina, 70% e 50%, sono gonfiati e ben lontani da quelli effettivi" prosegue Dona."Insomma, l'abitudine di truccare il prezzo vecchio, così da alzare la percentuale di sconto ed invogliare maggiormente all'acquisto, prosegue. Per questo suggeriamo ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare e di non farsi incantare da sconti troppo elevati" conclude Dona.