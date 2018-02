SALE IN AUTO LE SCALE DELL'OSPEDALE

11 febbraio 2018- 11:34

Roma, 11 feb. (AdnKronos) - Ha ingranato la marcia ed ha imboccato la scalinata davanti all'ospedale direttamente a bordo della sua auto. E' quanto avvenuto a Lecco dove un automobilista ha scelto una 'via alternativa' per recarsi all'ospedale Manzoni della città lombarda. La vettura, immortalata in un video Facebook già diventato virale, ha percorso gradino dopo gradino le rampe di scale che conducono all'ingresso della struttura sanitaria sotto gli occhi di alcuni passanti sbalorditi. "Il parcheggio costa troppo?", "Si sarà perso?", "Quando non hai voglia di fare tante scale a piedi", "Sarà il navigatore a mandarlo lì", si legge tra i vari commenti social.