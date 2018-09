16 settembre 2018- 12:29 Sale su tetto per un selfie: 15enne cade e muore

Milano, 16 set. (AdnKronos) - MILANO: 15enne morto era salito su tetto per selfie = roma, 16 set. (adnkronos) - Tragico incidente ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano). Un 15enne è morto precipitando in una condotta di aerazione, alta 30 metri, dopo essersi arrampicato per gioco insieme ad un gruppo di amici, tutti minorenni, sul tetto del cinema del centro commerciale Sarca. Lo riferisce la polizia che sta eseguendo le indagini. Il gruppo di minori intorno alle 22.30 ha scavalcato le recinzioni del centro commerciale per conquistare la cima del cinema Skyline e con un selfie di gruppo immortalare quel momento. Ma il gesto si è trasformato in tragedia. Mentre riscendevano l'adolescente non si è infatti accorto del condotto al livello del pavimento ed è precipitato. Gli amici del ragazzo hanno immediatamente chiamato i vigilantes che a loro volta hanno chiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Ardua la ricerca del giovane lungo la condotta. Una volta estratto, il 15enne è stato portato in condizioni disperate al Niguarda, dove è morto.