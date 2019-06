10 giugno 2019- 22:03 Salesforce: acquista Tableau Software per 15,7 mld dollari

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Salesforce, società statunitense di cloud computing con sede a San Francisco, ha acquistato Tableau Software, una società specializzata nei big data, per 15,7 miliardi di dollari. Lo rende noto Salesforce in un comunicato. Con Tableau, Salesforce, si legge in una nota, svolgerà un ruolo ancora più decisivo nel guidare la trasformazione digitale, consentendo alle aziende di tutto il mondo di attingere ai dati aziendali e di fare approfondimenti ancor più dettagliati e precisi per creare customer experience sempre più smart e connesse per i propri clienti.