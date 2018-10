19 ottobre 2018- 07:52 Salini Impregil: vince nuovo contratto da 718,8 mln per Grand Paris Express (2)

(AdnKronos) - Salini Impregilo, forte di una esperienza maturata con la realizzazione di oltre 400 km di linee metropolitane nel mondo, da New York a San Pietroburgo, possiede una competenza unica e riconosciuta nel settore. Tra gli ultimi progetti assegnati al Gruppo, le Linee 2 e 4 a Lima, la metropolitana di Doha, insieme a quelle di Riad in Arabia Saudita e Cityringen a Copenaghen, la Linea 4 a Milano e la nuova linea di Salonicco in Grecia. Il Gruppo è inoltre impegnato nella realizzazione di linee ferroviarie leggere, come quelle che sta realizzando in Australia a Perth e a Sydney. In particolare a Sydney, nel 2018, ha ricevuto il premio "2018 Project of the Year", dall'influente rivista americana del settore Engineering News-Record (ENR), per il ponte skytrain ed il relativo viadotto, realizzati per la Sydney Metro Northwest, parte del più importante progetto di trasporto pubblico australiano.