6 novembre 2019- 21:15 Salini Impregilo: Cda esercita delega ad aumentare capitale

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Il Cda di Salini Impregilo, che si è riunito oggi, ha deliberato di dare avvio all’esercizio integrale della delega allo stesso attribuita ad aumentare il capitale sociale in via inscindibile, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, per un importo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di 600 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo in un comunicato.