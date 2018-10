19 ottobre 2018- 08:37 Salini Impregilo: Ferrari, con contratto conferma strategia su portfolio derisking

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - “Siamo lieti di potere partecipare nella costruzione di una opera così strategica come il Grand Paris Express in un grande Paese europeo”. A dichiararlo è Massimo Ferrari, general manager di Salini Impregilo. “Questo -sottolinea in una nota- conferma ulteriormente della strategia di Salini Impregilo di puntare su portfolio derisking, l’efficienza operativa, una gestione di portafoglio dinamica e una solida struttura finanziaria".