7 maggio 2018- 16:57 Salini Impregilo: in corsa in Medio Oriente per progetti da 3 mld dollari

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - Salini Impregilo punta a consolidare ulteriormente la sua presenza In Medio Oriente con la partecipazione a gare importanti sia a Riyadh che a Doha per un valore complessivo di circa tre miliardi di dollari. Il Medio Oriente continua infatti a rappresentare un’area ricca di opportunità per il Gruppo, che si afferma, in paesi chiave come Arabia Saudita, Emirati Arabi ed Oman, come una delle società estere con il maggior valore totale di contratti nel settore delle grandi infrastrutture complesse, di cui Salini Impregilo è leader a livello globale da cinque anni nel settore dell’acqua e tra i leader nel settore dei trasporti. Il Gruppo si è prequalificato per la realizzazione della prima fase del progetto The Avenues a Riyadh, in Arabia Saudita, del valore complessivo stimato di circa un miliardo di dollari. E’ prevista la creazione, in più fasi, di un complesso con un centro commerciale, due torri residenziali, due alberghi e una torre che ospiterà uffici e servizi sanitari. In particolare, il nuovo contratto rafforza il ruolo del Gruppo nel settore dell’edilizia e della mobilità cittadina in Arabia Saudita, paese nel quale sono previsti $88 miliardi di investimenti in infrastrutture per i prossimi 5 anni. Il Gruppo sta rafforzando la sua presenza anche in Qatar, partecipando a due gare a Doha, una per l’estensione della linea rossa e una per l’estensione della linea verde. I due progetti, del valore complessivo di più di due miliardi di dollari, rientrano nell’ambito di un piano strategico con cui il Paese intende incrementare la mobilità sostenibile attraverso il rafforzamento del sistema di trasporto metropolitano.