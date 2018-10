19 ottobre 2018- 08:25 Salini Impregilo: Salini, molto soddisfatti per contratto Francia

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - “Siamo molto soddisfatti di essere stati selezionati per questo secondo contratto nell’ambito del Grand Paris Express, che oggi rappresenta il più grande progetto di mobilita sostenibile in Europa”. A dichiararlo, in una nota, è Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo. “Questo contratto si aggiunge ad un altro che ci era stato assegnato a marzo sempre nell’ambito del sistema metro di Parigi. La città ha avviato un progetto titanico nel settore metro, che entro il 2030 rivoluzionerà la mobilità di Parigi e contribuirà a supportare la ripresa economica della città e del paese. Questo tipo di progetti -sottolinea Salini- mostra come i governi di molti paesi stanno pianificando la loro crescita in funzione anticiclica".