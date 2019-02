15 febbraio 2019- 16:14 Salone Libro: Lagioia, il tempo è finalmente dalla nostra parte

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Il tempo, finalmente, è di nuovo dalla nostra parte". Così il direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, commenta il ritorno dell'Aie nella kermesse torinese con l'ingresso nel comitato di Indirizzo. "Due anni fa, grazie al coraggio degli editori indipendenti, alla passione dei torinesi e di tutti gli amanti della lettura sparsi in giro per l'Italia - dice Lagioia - il Salone Internazionale del Libro di Torino non si è solo salvato, come sembrava difficile, ma ha ottenuto quel successo straordinario che a tanti sembrava impossibile a pochi mesi dalla manifestazione. L'anno scorso, a Torino, sono tornati i grandi gruppi editoriali, dando un fondamentale contributo a un progetto che è di tutti. Adesso, dopo ADEI, fin da subito vicina al Salone, anche AIE ha deciso di condividere un progetto molto ambizioso, e la certificazione di Torino come luogo fondamentale per la civiltà del libro del nostro paese è completa. C'è voluto molto coraggio, molta fatica, molta pazienza, e la capacità di guardare al futuro anche nei momenti difficili. Il tempo, finalmente, è di nuovo dalla nostra parte", conclude Lagioia.