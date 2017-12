SALTA LA STRETTA SUI CELLULARI IN AUTO

11 dicembre 2017- 14:05

Roma, 11 nov. (AdnKronos) - La manovra si alleggerisce di oltre 2.000 emendamenti, che non hanno superato il vaglio delle ammissibilità. Resta bloccato tra le maglie del primo controllo circa un terzo delle 5.865 proposte di modifica presentate in commissione Bilancio della Camera la scorsa settimana. L'abolizione dei vitalizi, il processo breve e la riforma della governance dell'Inps sono alcune delle misure stoppate, perché ritenute di carattere ordinamentale. Inammissibile anche l'emendamento che proponeva un incremento delle sanzioni per l'uso del telefonino alla guida dei mezzi, mentre sono passate le proposte per aumentare l'indennità di licenziamento da 4 mesi a 8 mesi e per ridurre la durata massima dei contratti a termine, dagli attuali 36 mesi a 24 mesi.