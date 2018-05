3 maggio 2018- 18:16 Salute: ad Ancona il primo 'Expo-Meeting Innov-Aging'

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Cogliere le opportunità di sviluppo, crescita economica e sociale che costituiscono la base dell'aging; l’incontro tra la domanda e l’offerta di prodotti e servizi innovativi quale soluzione al miglioramento della qualità di vita nella longevità. E' questo l’obiettivo di 'Expo-Meeting Innov-Aging', che si terrà ad Ancona dal 21 al 23 giugno e che sarà dedicato interamente al tema della cosiddetta Silver Age ed ai vantaggi sociali ed economici che derivano delle innovazioni.A promuoverla Fondazione Marche, ente privato senza fini di lucro composto da imprenditori marchigiani impegnati a favorire lo sviluppo del sistema economico-produttivo. All’esposizione sarà presente anche una selezione di 30 tra le più interessanti Start-Up specializzate in Aging provenienti dall’Europa e dal resto del mondo.Nel corso delle tre giornate il capoluogo delle Marche diventerà il punto di incontro per istituzioni, aziende, key opinion leader del mondo scientifico ed industriale, nazionali e internazionali, che si incontreranno per sviluppare conoscenze, favorire rapporti professionali, promuovere i propri prodotti e presentare nuovi servizi. Durante i lavori saranno tre i grandi settori che verranno analizzati, ovvero: Salute e benessere, Tecnologia, Economia e finanza.