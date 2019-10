16 ottobre 2019- 17:39 Salute: futuro medicina al convegno 'The Healthcare to come' (2)

(Adnkronos) - Fin dalla sua nascita avvenuta nel 2001, infatti, la Fondazione supporta concretamente i giovani studenti e ricercatori valorizzando i loro progetti attraverso la collaborazione con prestigiose Università e aziende italiane e internazionali. In questi anni la Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha finanziato circa 300 progetti fra borse di studio, assegni di ricerca e assegni allo studio. Fra questi, i programmi di dottorato alla Scuola Normale di Pisa su ricerche avanzate in scienze dei materiali, gli studi svolti con il Politecnico di Milano sull’infomobilità, le ricerche sviluppate con l’Università Bocconi di Milano sull’impatto della digitalizzazione nelle aziende manifatturiere, il sostegno al corso di laurea magistrale sulla Digital Science in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano, contribuendo attivamente sia nella definizione dei contenuti sia nel mettere in contatto Università e aziende. Uno sguardo innovativo sulla green economy è fornito, invece, dall’Osservatorio per la e-mobility realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, che ogni anno fornisce una fotografia sul mondo della mobilità elettrica.