16 marzo 2019- 11:52 Salute: Gellona (Assobiomedica), 'settore dispositivi medici in costante evoluzione'

Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Il settore dei dispositivi medici è stato per molto tempo poco conosciuto, anche perché in costante evoluzione. Questo nuovo regolamento, invece, ne dà davvero dignità di settore industriale, importante per la salute e la prevenzione delle malattie". Lo ha detto all'Adnkronos Fernanda Gellona, direttore generale di Assobiomedica, che ha partecipato a Palermo al convegno 'La nuova Normativa sui Dispositivi Medici a Base di Sostanze: il 'Sistema Italia' in Europa per l’Innovazione in Sanità'. L'incontro, che si terrà oggi anche a Catania, è stato organizzato da Aboca, azienda leader in Europa nella ricerca scientifica e nella produzione di dispositivi medici a base di erbe officinali. Occhi puntati, nell'incontro di Palermo moderato da Emiliano Giovagnoni, Global Regulatory and Public affairs director gruppo Aboca, soprattutto sul Regolamento europeo che ha visto l'Italia protagonista del percorso legislativo, con un successo importante ottenuto."Di questo il nostro sistema industriale non può che beneficiarne, anche perché l'Italia è uno dei paesi maggiormente produttivi di questo settore ed è una punta di diamante anche ai fini della ricerca e dello sviluppo", ha aggiunto Gellona.