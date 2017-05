SALUTE: IMAMMA LANCIA LINEA DI ABBIGLIAMENTO TECH PER TENERSI IN FORMA

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Potrebbero sembrare un semplice top, una comune maglietta e una classica fascia, ma in realtà sono molto di più. Dai creatori palermitani di iMamma, l'app dedicata alla gravidanza e alla prima infanzia più scaricata, arriva 'iMamma MumTechWB', una linea di abbigliamento super tecnologica pronta ad aiutare le future mamme a mantenersi in forma. La linea è stata presentata oggi, da OB Science, a Cosmofarma Exhibition, la fiera internazionale dedicata alla farmacia e all’innovazione nell’health care che si terrà a Bologna fino a domenica. Top, t-shirt e fascia sono dotate di un sistema di monitoraggio innovativo e unico nel suo genere che registra il battito cardiaco della donna incinta e della neo mamma e lo invia allo smartphone, consentendo così di personalizzare la propria attività fisica i cui benefici in gravidanza, se organizzata e monitorizzata, sono ormai scientificamente dimostrati. Il sistema 'iMamma MumTechWB', frutto della stretta collaborazione tra OB Science e ComfTech, è composto da tre elementi: un indumento sensorizzato, un’unità elettronica di trasmissione e la app per mobile.