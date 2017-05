SALUTE: IMAMMA LANCIA LINEA DI ABBIGLIAMENTO TECH PER TENERSI IN FORMA (2)

5 maggio 2017- 15:58

(AdnKronos) - Smart Garment e Smart Belt sono una t-shirt e una fascia, realizzati in cotone bamboo e lycra, che consentono il massimo comfort e la traspirazione della pelle, così come il top, pensato proprio per sostenere la donna durante lo sport. I tre capi di abbigliamento sono dotati di sensori tessili brevettati che sono integrati nel tessuto stesso, quindi morbidi e confortevoli, e che sono in grado di rilevare il segnale elettrocardiografico. Maglietta, fascia e top possono essere facilmente lavati.La Beat Unit è la componente elettronica del sistema e trasmette la frequenza cardiaca durante l'attività fisica e il riposo. Completa il tutto l'app iMamma che permette di seguire programmi di allenamento diversificati a seconda del periodo di gestazione o del post partum. L’applicazione infatti sincronizza i dati trasmessi che vengono elaborati durante l’allenamento e salvati su pratiche schede. "L’attività fisica è un momento molto importante per le mamme che però va pianificato e seguito con particolare attenzione, per migliorarsi allenamento dopo allenamento - ha detto il responsabile marketing di OB Science Pippo Fertitta - Ecco perché insieme alla ComfTech, che ha realizzato i tessuti e i sensori, e a Pharma Mum Italia, che si occupa di distribuzione in campo parafarmaceutico, abbiamo creato iMamma MumTechWB".