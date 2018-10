14 ottobre 2018- 14:54 Salute: laurea in tattoo e piercing, pdl alla Camera/Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Il giro di affari supera di 200 milioni l'anno e si stima sia pari la cifra di sommerso. Di nero, insomma. Un mercato che supera, quindi, i 400 milioni di euro l'anno. Si tratta del mondo dei tattoo e piercing che ha conosciuto un boom enorme negli ultimi anni. Una recente indagine condotta dall’Istituto superiore di sanità dice che in Italia quasi 7 milioni di persone hanno effettuato un tatuaggio. Donne, soprattutto. E' questo il quadro in cui nasce una proposta di legge, primo firmatario Paolo Russo di Forza Italia, assegnata alla commissione Affari Sociali della Camera. "Ormai si avverte l’esigenza di regolamentare il settore relativo all’attività di tatuatore e piercer professionista, soprattutto riguardo al percorso formativo", si legge nella pdl, anche "alla luce del fatto che tali pratiche di interventi sul corpo hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia e risultano particolarmente diffuse tra gli adolescenti e i giovani adulti di entrambi i sessi". La proposta di legge mira a istituire un corso di studi universitario articolato su due binari: quello sanitario e quello artistico. Ed inoltre a regolamentare con un unico ddl un settore che al momento non prevede una legislazione ad hoc. Esistono soltanto circolari ministeriali e regolamenti diversi da regione a regione. In 4 articoli, la pdl di Fi mira a dare un unico indirizzo prevedendo sanzioni fino a 25mila euro per chi trasgredisce la legge.