14 ottobre 2018- 14:54 Salute: laurea in tattoo e piercing, pdl alla Camera/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "Alla luce di ciò -si legge nel testo- la presente proposta di legge persegue lo scopo di prevedere l’istituzione di un corso di studi universitario che abbia un profilo sanitario accanto a uno artistico, antropologico ed etnologico (...) al fine di permettere ai soggetti che vogliano svolgere l’attività di esecuzione dei tatuaggi e dei piercing in piena sicurezza e affidabilità di acquisire tutte le specifiche e approfondite conoscenze di base". Il testo di legge si compone di quattro articoli: l’articolo 1 istituisce la professione di tatuatore e piercer professionista, mentre l’articolo 2 prevede che, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sia definito l’ordinamento didattico del corso di laurea per la formazione della figura del tatuatore e piercer. L’articolo 3 prevede la regolamentazione della professione attraverso un decreto del Ministro della salute e l’articolo 4 stabilisce le sanzioni. Sanzioni che vanno dalla confisca delle attrezzature per chi è "in mancanza del titolo professionale" fino alle sanzioni da 2500 a 25000, compreso il sequestro delle attrezzature utilizzate e la sospensione dell’attività per sei mesi, per chi "esercita l’attività di tatuatore e piercer in mancanza dei titoli autorizzativi". In caso di reiterazione è prevista "l’interdizione perpetua all’esercizio dell’attività".