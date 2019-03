16 marzo 2019- 11:51 Salute: Mercati (Aboca), 'Regolamento Ue importante per sviluppare nuovi sistemi cure' (2)

(AdnKronos) - "Il nuovo regolamento europeo dei dispositivi medici è molto importante anche per sviluppare dei nuovi prodotti e dei nuovi sistemi per la cura, quindi il campo dell'innovazione per l'impresa italiana è una tappa importante - spiega all'Adnkronos Valentina Mercati, vicepresidente del Gruppo Aboca, tra gli organizzatori dei due eventi- E creerà nuovi prodotti e nuovi meccanismi d'azione per potere curare le persone a vantaggio dei pazienti e di tutta la filiera sanitaria, compreso il mondo della farmacia e del medico". "Anche per le imprese italiane è necessario avere una regolamentazione certa, dà sicurezza all'imprenditoria italiana, anche per gli investimenti e per portare avanti le imprese in questo settore", aggiunge Mercati.In Italia sono quasi 4.000 le imprese operanti nel settore dei dispositivi medici con circa 76 mila dipendenti e un fatturato complessivo di circa 11,4 miliardi di euro. "Il regolamento detta regole anche severe che danno però alle imprese le regole del gioco, che per noi sono fondamentali per sapere che tipo di investimenti fare, su che fronti continuare a sviluppare e questo per il sistema delle imprese è fondamentale, soprattutto per un paese come Italia che vede nell'esportazione un grande vantaggio competitivo rispetto agli altri paesi. Quindi, avere delle regole comuni al'interno dell'Unione per le imprese italiane è fondamentale", dice Fernanda Gellona, direttore generale di Assobiomedica che ha partecipato al convegno.