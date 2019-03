16 marzo 2019- 11:51 Salute: Mercati (Aboca), 'Regolamento Ue importante per sviluppare nuovi sistemi cure' (3)

(AdnKronos) - Presente anche Roberto Tobia, tesoriere nazionale di Federfarma, intervenuto sull'importanza "del rapporto con l'Europa per il canale farmacia italiano". A dirigere il negoziato tra Parlamento europeo, commissione e consiglio sul nuovo regolamento per i dispostivi medici è stato l'eurodeputato Giovanni La Via (Ppe). "E' un regolamento che difende le specificità italiane in campo dei dispositivi a base di sostanze- dice - Abbiamo fatto in modo che tutto il resto dell'Europa si adeguasse alle nostre necessità. Abbiamo allineato tutti i paesi a quello che volevamo. Questo è il modo giusto per fare politica, con cui si difendono i colori del nostro paese e soprattutto il sistema imprenditoriale, dando linfa e impulso alle specificità del nostro sistema. Su questo bisogna continuare"."Sui prodotti a base di sostanze derivanti da sostanze naturali siamo l'unico paese europeo che aveva una attività produttiva già avviata", conclude.