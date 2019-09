20 settembre 2019- 15:12 Salute: mototerapia del campione Vanni Odera spicca il volo a Volandia

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Con quasi 200 iscritti, 400 ospiti accreditati e migliaia di visitatori attesi, domani sabato 21 settembre alle 10 a Volandia, apre i battenti 'Prendi il volo' appuntamento all'interno del progetto 'Mai Paura, la farmacia oncologica' ideato da Emanuela Bossi, dell'omonima farmacia di Busto Arsizio, che vede la partecipazione del campione mondiale di Motocross Free Style Vanni Oddera che da anni ha trasformato la sua passione in una nobile causa: aiutare i bambini in cura oncologica o i portatori di handicap attraverso la moto terapia.Dopo i saluti delle autorità, alle 11 prenderanno il via i percorsi terapeutici emozionali di moto terapia di Vanni Oddera e del suo team. Nel pomeriggio tributo al cantautore Luciano Ligabue con il Music Live degli 'Effetto Liga', cui faranno seguito gli spettacoli di Motocross Free Style, acrobazie sulle due ruote fra i giganti del cielo.La conclusione della giornata sarà affidata all' imponente sfilata di Harley Davidson, circa 100 moto con motociclisti provenienti da tutta Italia, in collaborazione con la Federazione Nazionale Motociclisti e gli iscritti del Moto club Sempione 33. L'arrivo della Polizia di Stato in volo con un elicottero completa una giornata ad alto tasso emozionale e adrenalinico. L’evento è totalmente gratuito per i pazienti oncologici e le persone con disabilità e accompagnatori, mentre per il pubblico il costo del biglietto sarà di 14 euro per l’ intero e di 6 euro per i bambini fino a 11 anni.