16 ottobre 2019- 09:41 Salute: Oggi Speranza a question time Camera su abolizione super ticket

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Al question time in programma oggi alla Camera, alle 15, trasmesso dalla Rai in diretta televisiva a cura di Rai Parlamento, il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponderà a interrogazioni sui tempi di adozione del decreto istitutivo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento; sulle iniziative, d’intesa con le Regioni, per l'abolizione del cosiddetto super ticket sulle prestazioni sanitarie, al fine di evitare disparità di trattamento sul territorio nazionale; sulle iniziative volte a garantire l’operatività del fascicolo sanitario elettronico, la sicurezza dei dati sensibili e l’utilizzo del medesimo fascicolo per la programmazione sanitaria e la ricerca scientifica; sulle iniziative in merito all’attuazione del decreto-legge n. 35 del 2019 con riferimento alla possibilità di assunzione dei medici specializzandi e alle relative funzioni; sulle iniziative per il contrasto ad irregolarità e abusi nell’amministrazione della sanità, anche alla luce delle vicende giudiziarie in ambito sanitario che hanno interessato la regione Umbria.