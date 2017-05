SALUTE: PIANTE E ALAMBICCHI, ALLA CAMERA DDL PER PROFESSIONE ERBORISTA/ADNKRONOS (3)

21 maggio 2017- 15:09

(AdnKronos) - La legge, composta di 7 articoli, si prefigge quindi di riconoscere il ruolo dell’erborista come tecnico specializzato nel settore delle piante officinali e del loro uso e di collocare questa figura professionale nell’ambito degli 'operatori sanitari' (al pari di altri operatori quali, ad esempio il dietista, il podologo, l’ottico eccetera), essendo punto di riferimento per l’utente nel campo dell’autogestione della salute con le piante officinali. Inoltre, si vuole definire precisamente l’ambito di competenza e di operatività specifica dell’erborista, anche rispetto alle tecniche analitiche e di trasformazione del materiale vegetale che gli competono indicando la laurea in scienze e tecnologie erboristiche e i diplomi in erboristeria come titoli abilitanti alla professione di erborista. Infine, si prevede la necessità dell’istituzione di un registro regionale degli erboristi abilitati e l’adeguamento professionale per coloro che alla data di entrata in vigore della legge non sono in possesso dei titoli ivi previsti per continuare a svolgere la professione.