7 agosto 2019- 18:40 Salvini andrà a Sabaudia, atteso annuncio importante

Roma, 7 ago. (AdnKronos) - Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini potrebbe fare -secondo quanto apprende l'Adnkronos- un importante annuncio nel suo comizio in programma in serata a Sabaudia. Ad attendere il leader della Lega nella cittadina del litorale pontino oltre ai parlamentari e amministratori del Lazio anche i sottosegretari all'Economia Massimo Garavaglia e al Lavoro Claudio Durigon. Dopo la rottura sulla Tav al Senato Salvini non ha rilasciato dichiarazioni: "Parlerà a Sabaudia e ci sarà una grossa notizia", fa sapere una fonte. Tanto che molti sono stati sollecitati a raggiungere Sabaudia per ascoltare le parole del leader leghista.