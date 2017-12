SALVINI PRIGIONIERO DELLE BR: POST CHOC SU FACEBOOK

4 dicembre 2017- 10:37

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - "Incredibile. Questa è vera violenza. Non mi fanno paura, mi danno ancora più forza: andiamo a governare!". Così il segretario della Lega Matteo Salvini su Facebook, dove ha postato una foto della pagina 'Vento ribelle' che ritrae Salvini imbavagliato davanti al simbolo e alla scritta delle Brigate Rosse con il commento "ho un sogno". Il post è di ieri e non è più visibile sul social network."Oggi stesso denunceremo l'autore - annuncia il leader del Carroccio - e attendo reazioni scandalizzate come quelle dei giorni scorsi dove è stato detto tutto e il suo contrario su episodi di presunta violenza". "Sono altrettanto sicuro - prosegue - che di fronte a tante inaccettabili minacce si aprirà anche un serio dibattito sulla violenza vera e non presunta. Ovviamente mi auguro che dopo tante chiacchiere sulle fake news e la violenza su Facebook partano indagini vere e approfondite sull'autore di questo gesto".