24 gennaio 2019- 16:46 Salvini: Tribunale Ministri, 'obbligo salvare vite prevale su norme anti immigrazione'

Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - "L'obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l'Italia ha aderito, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell'autorità politica, assumendo un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna". Lo scrive il Tribunale dei ministri di Catania nella richiesta al Senato di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti.