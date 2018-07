10 luglio 2018- 11:16 Sampaoli resta ct dell'Argentina

Buenos Aires, 10 lug. (AdnKronos/Dpa) - Jorge Sampaoli resta alla guida della Nazionale argentinadopo il deludente mondiale in Russia terminato con l'eliminazione negli ottavi di finale contro la Francia. E' la decisione presa dalla Federcalcio argentina, Afa, che ha affidato al tecnico 58enne anche l'Under 20 il cui allenatore, Sebastian Beccacece, è stato ingaggiato dal club Defensa y Justicia.La posizione di Sampaoli è stata congelata con la Federazione che si è ripromessa di incontrare il ct, che ha un contratto fino al 2022, per discutere i motivi dei cattivi risultati in Coppa del mondo.