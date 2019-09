27 settembre 2019- 15:41 Sampdoria, gruppo Vialli pensa a offerta da 75 mln più bonus

Roma, 27 set. (AdnKronos) - L'offerta definitiva del gruppo di Gianluca Vialli per l'acquisto della Sampdoria è attesa per lunedì 30 settembre, quando scadrà il termine della trattativa in esclusiva prevista nella lettera d'intenti che era stata sottoscritta a fine agosto tra il presidente Massimo Ferrero e la cordata dell'ex bomber blucerchiato, composta anche dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan. La due diligence supplementare che si è conclusa nei giorni scorsi ha portato, a quanto apprende l'Adnkronos, ad orientare il Gruppo a presentare un'offerta di 75 milioni di euro più dei bonus legati al rendimento della squadra nelle prossime due stagioni. Il presidente Ferrero dal canto suo valuta la Sampdoria circa 100 milioni di euro ma si potrebbe trovare un'intesa.