SAN VALENTINO: A PADOVA MUSEI GRATIS PER LE COPPIE

11 febbraio 2018- 16:41

Padova, 11 feb. (AdnKronos) - Per la festa di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, ingresso gratuito per tutte le coppie nelle principali sedi museali civiche di Padova: Palazzo della Ragione, Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi - Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, Musei Civici e Palazzo Zuckermann (esclusa la Cappella degli Scrovegni), Oratorio di San Rocco, Loggia e Odeo Cornaro, Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca.L’iniziativa s’inserisce nell’ambito delle attività promozionali dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova per far conoscere al grande pubblico il patrimonio artistico e culturale cittadino, che prevede inoltre: l’8 marzo, festa della donna, ingresso gratuito per le donne; il 13 maggio, festa della mamma, ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate da almeno un figlio minorenne; il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, ingresso gratuito per tutti quelli che si chiamano Antonio/a e varianti. Altre iniziative speciali saranno proposte per la Notte europea dei Musei a maggio e per le Giornate europee del Patrimonio a settembre.