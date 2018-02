SAN VALENTINO: A VICENZA ANDRà IN SCENA IL 'BACIO OLIMPICO'

11 febbraio 2018- 17:25

Vicenza, 11 feb. - (AdnKronos) - A Vicenza si entrerà nel vivo degli eventi per San Valentino con “Sono Piazza D’Amore” il 14 febbraio a partire dalle 16 in piazza dei Signori ci sarà così "La Panchina degli Innamorati", con un fotografo a disposizione di chi vorrà farsi immortalare tra cuori rossi e tanti fiori, il tutto accompagnato (dalle 18 alle 21) dalla musica proposta da un dj, mentre Radio Vicenza seguirà in diretta l’intero evento. Il 14 febbraio alle 16, nel giardino del Teatro Olimpico, appuntamento con il “Bacio Olimpico”, per un bacio collettivo a 100 metri di altezza, e con la musica garantita dall’esibizione di alcuni gruppi (fino alle 18) e dalle 18 alle 19.30 lettura di poesie. Alle 17 in piazza delle Erbe arriveranno le “Erbe aromantiche” con la possibilità di acquistare fiori da donare proprio per San Valentino. Un pianista allieterà i presenti ed accompagnerà la lettura di poesie.