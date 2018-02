SAN VALENTINO: A VICENZA ANDRà IN SCENA IL 'BACIO OLIMPICO' (2)

11 febbraio 2018- 17:25

(AdnKronos) - Il contributo culturale è garantito da Fidapa con l’evento Riprendiamoci Giulietta – Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti, alias “tutta la verità sul rapimento di Giulietta” (a cura di Elena e Diego Iachemet). La location, in questo caso, sarà contra’ Porti 15, nell’androne della dimora di Luigi Da Porto, che originariamente scrisse la storia da cui William Shakespeare trasse, in seguito, ispirazione per la sua più famosa tragedia Romeo e Giulietta. Qui il 14 febbraio dalle 18.30 alle 19.30 è prevista una performance artistica teatrale per la regia di Theama Teatro con Anna Zago. Inoltre verranno lette le poesie risultate vincitrici del concorso letterario on line “Riprendiamoci Giulietta” dedicato ai giovani fino ai 30 anni (facebook Riprendiamoci Giulietta). L’appuntamento sarà introdotto da Antonio Di Lorenzo. Infine giovedì 1 marzo in sala Stucchi a Palazzo Trissino alle 17.30 si terrà la cerimonia di premiazione delle poesie vincitrici.A Vicenza in occasione di festeggiamenti come il Carnevale è vietato molestare o imbrattare il suolo pubblico, persone e/o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco o assimilati, nonché schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e, comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a deturpare l’ambiente circostante, come previsto dal Regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza.