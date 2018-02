SAN VALENTINO DA SOGNO ALL’HARD ROCK CAFE DI ROMA, FIRENZE E VENEZIA

8 febbraio 2018- 11:59

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Se la musica è la lingua dell'amore, allora c'è solo un posto per festeggiare San Valentino: all’Hard Rock Cafe! Nella giornata di mercoledì 14 febbraio i Cafe di Firenze, Roma e Venezia offriranno un'esperienza da sogno a San Valentino piena di amore, cuori e romanticismo, musica ed omaggi. Chi cenerà all’Hard Rock potrà degustare un menu personalizzato in ogni Cafe, la promozione 2x1 sulla birra Nastro Azzurro in bottiglia tutto il giorno e la possibilità di immortalare la serata nel photocorner.A Roma, soltanto ed esclusivamente per la serata di San Valentino, il Cafe si trasforma in Las Vegas. Il locale e il personale incarneranno il meraviglioso e luccicante spirito della città Americana ed “Elvis” e “Marilyn Monroe” celebreranno in pieno stile “Sin City” il matrimonio di tutte le coppie presenti e nell’occasione verrà rilasciato un certificato di matrimonio. A Firenze non ci sarà solo la musica con “Sing You Supper” e la possibilità di cantare un serenata dal vivo sul palco insieme alla Home Band a far da colonna sonora a San Valentino, ma anche la danza con i due finalisti del talent show The Greatest Showman che balleranno un passo a due. A Venezia, dalle ore 19.30, tutti gli innamorati potranno salire sul palco per vestire direttamente i panni del dj e mixare le canzoni da dedicare al proprio partner o selezionare le top track della loro love story. Alla consolle ci sarà Dj Roberto Meneghello che saprà supportare i fan nella creazione della personale colonna sonora della loro storia d’amore. La serata romantica potrà inoltre essere immortalata grazie al photocorner a tema allestito per l'occasione e chi cenerà al locale avrà la possibilità di vincere uno shottino di coppia.