SAN VALENTINO: INAUGURATA OGGI 'VERONA IN LOVE'

14 febbraio 2018- 16:18

Verona, 14 feb. (AdnKronos) - Con il taglio del nastro da parte del Sindaco Federico Sboarina ha preso ufficialmente il via questa mattina l’edizione 2018 di Verona in Love- Dolcemente in Love, in programma fino a domenica. “Ogni mattina mi alzo ringraziando Shakespeare per aver scelto di ambientare la storia di Romeo e Giulietta proprio a Verona – ha detto il Sindaco in tono scherzoso -. La nostra città è la più bella del mondo, con eccellenze indiscusse come l’Arena, la fiera, il patrimonio artistico e culturale, ma è indubbiamente il mito della drammatica storia tra i due giovani innamorati a renderle famosa a livello internazionale. L’obiettivo, è farne un brand per una più ampia promozione della città, legato non solo a Verona in Love, con iniziative culturali e percorsi museali durante tutto l’anno, in risposta anche al numero di turisti in costante aumento”. “Abbiamo voluto attribuire alla manifestazione una valenza anche culturale – afferma l’assessore alla Cultura Francesca Briani -, offrendo ai cittadini e ai numerosi turisti la possibilità di visitare i nostri musei e partecipare alle iniziative proposte per l’occasione. Un programma davvero ricco – aggiunge l’assessore – per soddisfare tutti, famiglie, bambini e anche sportivi”.