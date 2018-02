SAN VALENTINO: INAUGURATA OGGI 'VERONA IN LOVE' (2)

14 febbraio 2018- 16:18

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Al taglio del nastro è seguito il primo annullo postale dedicato all’evento, timbro che il Sindaco ha posto su una cartolina romantica, spedita poi dall’infopoint di Poste Italiane in piazza dei Signori.Due le coppie che hanno scelto Verona, nel giorno di San Valentino, per promettersi eterno amore. Franco e Susanna, rispettivamente di 56 e 52 anni, sono arrivati apposta da Pesaro per sposarsi nella Cappella dei Notai. Come espressamente richiesto, l’unione civile è stata celebrata dal Sindaco.La Tomba di Giulietta è stata invece la cornice del secondo matrimonio della giornata, che ha unito due giovani sui trent’anni. Entrambe le unioni si inseriscono nel progetto comunale “Sposami a Verona”.